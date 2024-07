Jodi Sta. Maria gagawa ng horror movie sa Regal

Early July palang ay alam na namin na lunchtime gustong gawin ng Regal Entertainment heiress na si Roselle Monteverde ang kanyang 60th birthday party. Ayaw na raw niya ng puyatang party.

At intimate lang daw ang gusto niya. Hindi niya namana ang hilig magpa-grand event ng nanay niyang si Mother Lily Monteverde.

Kaya come July 14, ayun na nga at natupad ang plano niyang immediate family, close personal non-showbiz friends and gym/dance buddies lang ang invited niya.

Sa showbiz side ay iilan lang ang bisita niya. Pero baka naman kasi may iba pa siyang celebration na pang-showbiz later on. But on her actual birthday, wala pa yatang isang daan ang namataan namin sa paborito niyang Milkyway sa Makati.

Present of course ang mga anak niyang sina Atty. Keith Monteverde — ang pinapasahan na niya ng pamamahala sa Regal — at ang bunsong si Brigette. Kasama ni Keith ang lovely wife niyang si Winni at ang unica hija nilang si Mika. Nandoon din ang non-showbiz sweetheart ni Roselle na tahimik na nagmamatyag lang.

Among the Monteverde siblings naman, si Meme at Coach Goldwin lamang ang aming namataan plus pamangkins from Dondon’s side (may sakit yata si Dondon kaya hindi nakarating).

Sa showbiz side, ang na-sight lang namin ay ilang suking writers including Noreen Capili and Enrico Santos and mga directors na pamilya na ang turing niya gaya nina FDCP Chair Joey Reyes, Manny Valera, and Chito Roño. Si Direk Derick Cabrido, who’s also there, ay mukhang magiging bagong suki ng Regal. He’s slated to do a Jodi Sta. Maria horror project for Regal called ‘Untold’.

Mukhang excited nga si Direk Derick sa proyektong iyon na pagbibidahan nga ni Jodi.

At dahil member din naman siya ng Wednesday Club na paandar ng nanay niya, invited ang ilang members led by Malou Fagar, Ricky Davao (who came with girlfriend Malca), Allan Diones, and kami nga. Ka-table namin ang aming Abante entertainment editor na si Jun Lalin (na suking publicist ng Regal) at si ang entertainment columnist na si Jojo Gabinete.

The rest of the guests ay pawang mga long-time non-showbiz friends na niya na like her ay mahihilig ding sumayaw.

Walang masyadong frills ang party. After a sumptuous lunch capped with Milkyway’s coveted halo-halo, nagsimula na ang line dancing portion. Standard danceables muna ang mga tinugtog pero nang lumaon, isinalang na ang mga hit songs ng hit P-pop girl group na BINI — ang ‘Pantropiko’ at ‘Salamin, Salamin’.

Pansin namin, mas naging ganado ang birthday girl noong BINI songs na ang nasa ere. Hitsurang sinapian siya alternately nina Aiah, Mikha, Jhoanna, Gwen, Maloi, Colet, Sheena, at Stacey. Bigay na bigay! At kabisado niya ang dance steps of both songs. It turned out, sinasayaw raw pala nila ‘yung mga ‘yon sa gym. FYI, gym rat kasi ang birthday girl.

Pero sa nakita namin, concert level ang binigay niya,ha.

Mukang na-enjoy naman niya nang husto ang kanyang 60th birthday party and in fairness, sa looks at energy, ‘di siya mukhang 60, ha.

Happy birthday ulit, Miss Roselle!