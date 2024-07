Inigo balik-‘Pinas na

Sa latest episode ng ‘It’s Showtime’ ay mainit na winelcome si Inigo Pascual ng mga host ng Kapamilya noontime show.

Masayang-masaya nga si Inigo na muli siyang nakabalik sa ‘It’s Showtime’.

“Sobrang happy siyempre nakaka-miss ‘yung ‘Showtime’. Nakaka-miss dito sa ‘Pinas, sobrang saya rito palagi kapag nandito ako. So maraming-maraming salamat. So thank you ‘Showtime’ for having me here today,” sey niya.

Andito sa bansa ang anak ni Piolo Pascual para i-promote ang kanyang latest EP na ‘The Heartbreak Trilogy’.

Unang bahagi ng trilogy ang kantang ‘Basta’t Alam Kong Tayo’, na siya mismo ang nag-compose at number one song this week sa New Music Friday Philippines ng Spotify Philippines.

“Itong kanta na ito is part of a trilogy. Phases of a breakup at ni-release ko siya na may number ang bawat title. So ito ‘yung Number 1,” sey ni Inigo.

Sumunod na bahagi ng trilogy ang kantang ‘Kahit Di Mo Ko Nakikita’ at ang huli ay ang ‘Okay Lang Ako’.

Ngayong single na ulit ang dati niyang girlfriend na si Maris Racal ay maraming MarNigo fans ang wish na magsama sila sa isang proyekto pero mukhang malabo mangyari ‘yan dahil babalik na siya sa USA sa July 19 para ipagpatuloy ang kanyang Hollywood dream.

Sa August 3 naman ay makakasama siya sa ‘ASAP Natin ‘To: California’.

Bonggels!