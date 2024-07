Bagsak ang online system ng Department of Migrant Workers (DMW) matapos madale ng ransomware attack nitong Martes nang umaga.

Hindi na muna mabubuksan ang website ng DMW nang magde¬sisyon ang kanilang Management Information Technology System na i-offline ito upang maingatan ang mga datos at impormasyon ng mga overseas Filipino workers (OFW).

“While efforts to restore online systems are ongoing, electronic or online systems that issue Overseas Employment Certificate/OFW passes and OFW information sheets, and other online services may not be used temporarily,” ayon sa advisory ng DMW.

“Rest assured, DMW databases containing OFW data were not affected by the attack, and that the DMW is currently working with the Department of Information and Communications Technology to restore online systems and ensure continued protection of the data and information of OFWs,” pagtiyak nila.

Sa kabila nito, nagpasaklolo naman ang DMW sa Department of Information and Communications Technology (DICT) upang maibalik ang kanilang online systems at maprotektahan ang impormasyon tungkol sa mga OFW.

Habang wala pang online system, pinayuhan ng DMW ang mga OFW na kukuha ng Overseas Employment Certificate o OFW pass na magtungo sa DMW National Office, Regional Offices at kanilang mga extension, One-stop Shops, at Migrant Workers Assistance Centers para sa manual processing ng kanilang Overseas Employment Certificate at OFW pass.

Ang mga OFW na kukuha ng information sheet ay hindi na kaila¬ngang magtungo sa tanggapan ng DMW kundi kailangan lang nilang magpadala ng request sa infosheet@dmw.gov.ph at ang DMW na ang magpapadala ng kanilang QR-coded information sheets direkta sa requesting worker.

Nakipag-ugnayan din ang DMW sa Bureau of Immigration at sa mga opisyal ng paliparan upang hindi magkaroon ng problema ang mga papaalis na OFW.