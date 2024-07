Daniel Quizon markado sa PCAP Chess finale

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Grandmaster-elect at International Master Daniel Quizon sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) Grand Finals sa Hulyo 19-21 sa South Wing Atrium sa Greenhills Mall sa San Juan City.

Pakay ng 19-anyos na si Quizon na masilo ang inaasam na korona kaya tiyak na puspusan itong naghahanda ng kanyang mga chess opening.

Nakaraan lamang ay kuminang ang Dasmariñas Chess Academy bet sa 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Rapid Chess Tournament sa AYA Hotel and Residences sa Clarin, Misamis Occidental noong Hulyo 10.

“I hope to do well in this event,” sabi ni Quizon na nakatakdang katawanin ang bansa sa 45th Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest, Hungary.

Kinakailangan ni Quizon mapataas ang kanyang live standard ELO rating na 2460 patungo sa 2500 para makumpleto ang kanyang GM title status.

Ang kaganapan, na sanctioned ng Games and Amusements Board (GAB), ay nag-aalok ng P80,000 guaranteed prize.

Ang iba pang woodpushers na maglalaban-laban sa event na itinataguyod ng PCWorx, The Michael Angelo Foundation, Inc., sa pakikipagtulungan ng HubzStar Chess Center at Greenhills Mall ay sina GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr., IMs Joel Banawa, Kim Steven Yap at Chito Garma, FM Ellan Asuela at Austin Jacob Literatus. (Elech Dawa)