KINUMPIRMA ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr na kabilang sa mga nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy ay mga miyembro nito sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ayon kay Abalos, mga nagpapakilalang supporter ng puganteng pastor ang tumatawag sa kanila pero bineberipika pa nila kung totoong mga miyembro sila ng KOJC o nanggugulo lang para iligaw ang ginagawa nilang paghahanap kay Quiboloy.

Inamin ni Abalos na inuulan ng impormasyon ang PNP tungkol sa pinagtataguan ni Quiboloy matapos maglabas ang DILG ng P10 milyong patong para sa ulo ni Quiboloy at tig-P1 milyon naman para sa mga kapuwa nito akusado.

Naglabas ang korte ng warrant of arrest laban kay Quiboloy at apat pa nitong kasama dahil sa mga kasong sexual abuse at child at human trafficking.

Nauna nang nadakip ng pulisya ang isang kasama nina Quiboloy na si Pauleen Canada noong Huwebes.(Edwin Balasa)