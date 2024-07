Bimby pinagkaguluhan sa b-day party

Ang bongga ng bunsong anak ni Kris Aquino na si Bimby, ha!

Isa nga si Bimby sa napakaraming bisita sa birthday party ni Biñan, Laguna Representative Len Alonte.

Marami ring mga imbitadong taga-showbiz sa special event na iyon ni Cong. Len.

Kilala rin kasi si Cong. Len sa pagkakaroon ng maraming mga kaibigan sa showbiz.

At tsika nga sa akin ng ibang mga um-attend sa birthday party na iyon, marami raw ang nagpa-picture kay Bimby.

Pinagkaguluhan nga raw ang anak ni Kris sa party na iyon.

And in fairness kay Bimby, napakabait niya at very accommodating pa sa mga nagpapa-picture, ha!

For sure matutuwa si Kris kapag nalamang grabe ang puri sa kanyang anak.

Nasa party rin na iyon sina Seth Fedelin, Francine Diaz at nakita namin ang picture na kasama nila si Bimby.

Bongga! (Jun Lalin)