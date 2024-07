Belle Mariano gaya-gaya kay Maris Racal

Panalo talaga ang promo ni Belle Mariano para sa isang TFC event sa California!

Paano ba naman kasi, sa video na ipinost sa Instagram ng TFC o The Filipino Channel ay tampok ang isang parody video ni Belle Mariano ng isang nag-trending video ni Maris Racal!

Maaalalang last year nga ay nag-trending ang isang meme video ni Maris kung saan umiiyak at nakasimangot ito habang nagla-laptop at putol ang bangs! Kaloka.

Kuhang-kuha nga ni Belle pati ang outfit at pag-e-emote ni Maris sa kanyang promo video kung saan kunwari ay hindi pa siya nakakapag-book ng ticket para sa TFC event ngunit nag-iba ang mood nang makuha na ang confirmation. Inipit nga rin ni Belle ang kanyang bangs para magmukhang maikli at kuhang-kuha talaga ang getup ni Maris sa kanyang meme video.

Super kuwela talaga ang ganapan ni Belle na siyang pinusuan din naman ng mga netizen. May bonus pa nga na pakilig dahil sa end ng parody promo ay dumating bigla si Donny Pangilinan at tinanggal ang pagkakaipit ng bangs ni Belle sabay sabing, “Smile ka na, may ticket na tayo oh.” Bongga!

Nag-comment naman ang mga utaw na kinilig at natuwa sa promo na ito ni Belle!

Sey nila, “Omg not Belle reenacting the Maris meme.”

“Ang ikli ng vid pero parang uod ako sa kilig.”

“Ay taray ni Donny all around!”

Ka-join nga para magpasaya ng mga Kapamilya sa California ang DonBelle and for sure ay marami ang nagaabang sa pakilig nila. Bongga! (Carl Balasa)