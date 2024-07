Bambol Tolentino malakas kutob makaka-ginto sa Paris Olympics

PUNO ng kumpiyansa si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol” Tolentino sa kanyang makatotohanang projection para sa darating na 2024 Paris Olympics.

“Definitely we will deliver. Definitely, we will surpass Tokyo (Olympics),” sabi ni Tolentino sa ginanap na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Naabot ng Team Philippines ang pinakamataas na puntos sa Olympics tatlong taon na ang nakararaan sa Tokyo nang manalo ito ng unang ginto sa pamamagitan ng weightlifter na si Hidilyn Diaz kasama pa ang dalawang pilak at isang tanso mula sa mga boksingero na sina Nesthy Petecio, Carlo Paalam at Eumir Marcial.

Sinabi ni Tolentino na ang lahat ay tumuturo sa isang katulad o mas mahusay na paghakot ng medalya sa Paris kung saan ang 22 Filipino athletes sa pangunguna ni world No. 2 pole vaulter EJ Obiena, world champion gymnast Carlos Yulo at ang five-strong boxing team ay nakatutok sa kanilang katanyagan, kapalaran at kaluwalhatian kasama ang iba pang mga atleta sa track and field, gymnastics, weightlifting, swimming, rowing, golf at fencing.

Ang mga atletang Pilipino ay hindi na nagkukulang sa suporta, pagsasanay at motibasyon hindi tulad noong mga taon na ang bansa ay walang anumang medalya — anumang kulay — sa Olympics.

Gumugol ng panahon ang mga miyembro ng Team Philippines sa nakalipas na dalawang linggo sa Metz, France, na 90 minuto lamang sa pamamagitan ng tren papuntang Paris, at 30 minuto sa pamamagitan ng lupa patungo sa Germany at Belgium, para sa huling yugto ng kanilang pagsasanay at acclimatization.

“With this template, with this preparation, we will deliver,” sabi ni Tolentino sa forum na sinusuportahan ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, Milo at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment app sa bansa.

Magaganap ang Paris Olympics simula sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11, at base sa iskedyul, magkakaroon ng pagkakataon si Yulo na maihatid ang unang medalya para sa bansa sa kabisera ng France.

“Isang linggo na lang. Excited na lahat. May mga hindi na makatulog,” ani Tolentino.

Inaasahan ng POC chief, na siyang namuno nang manalo ng apat na medalya ang bansa sa Tokyo, sa pagkakataong ito.

“Pinakamagandang conservative (forecast) is that we will surpass the Tokyo (haul). Actually, we surpassed the number of athletes from 19 to 22. My target was 25 if cycling and skateboarding (made it). Kung pumasok ang basketball ibang usapan,” sabi nito.

“But definitely we will surpass Tokyo. Bahala na kayo kung one gold, two golds or three golds basta ma- surpass natin iyung Tokyo. We’re all excited. Iba na iyung mood ng athletes, level up na lahat. So I’d like to thank the Philippine Sports Commission and our private partners and the Office of the President,” sabi ng POC chief. (Lito Oredo)