Arth Dela Cruz, Tigers nilapa Batang Sampaloc

Mga laro Miyerkoles:

(Caloocan Sports Complex)

4:00pm – Imus vs Marikina

6:00pm – Bicolandia vs Pangasinan

8:00pm – Valenzuela vs Batang Kankaloo

GINIT ng Davao Occidental Tigers ang mainit na second half performance sa pangunguna ni Arth Dela Cruz na kumamada ng halos triple-double na pigura para pataubin sa sariling teritoryo ang Greg Slaughter-less na Manila SV Batang Sampaloc sa bisa ng 92-82 panalo sa tampok na laro ng triple-header nitong Lunes ng gabi sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.

Humarabas ang dating San Beda University (SBU) Red Lion ng 17 puntos, 11 assists at siyam rebounds kasama ang tatlong steals at isang shot block para pamunuan ang opensiba ng 2021 league champion para maitala ang back-to-back na panalo tungo sa 12-5 marka, habang naputol nito ang eight-game winning streak ng Manila Stars sa 13-5 kartada.

Mula sa 46-tabla sa halftime, rumatsada nang husto ang opensiba ng two-time conference titlist sa 30-19 blast sa third period sa pakikipagtulungan ni Dela Cruz kina Mark Tallo at suwabeng laro ni Bonbon Custodio para kunin ang 76-65 na bentahe papasok ng fourth quarter.

Binuhat naman ni Warren Bonifacio ang Pasay Voyagers sa kanyang doble pigurang puntos tungo sa 65-60 panalo kontra Sarangani Marlins para sa kanilang ika-apat na sunod na panalo sa 11-7 kartada katabla ang Paranaque Patriots na nagwagi rin laban sa Mindoro Tamaraws sa 97-94 sa ikalawang laro.

Rumehistro ang dating Mapua Cardinals big man ng 20 puntos at pitong rebounds para sa Pasay, katulong si Alex Inigo na may 10 puntos at walong assists, habang hindi naman sapat ang inilista ni Jeymark Mallari na 15 puntos at limang boards para sa Marlins na muling naligwak sa ikatlong sunod na pagkatalo para bumagsak sa 4-14 marka.

Bumuhos naman si PBA-bound Jielo Razon ng instant pasabog na 34 puntos at tig-limang assists at boards para pangunahan ang atake ng Patriots na nakabawi sa huling pagkatalo kontra Davao Occidental.

Tumulong sa dating Perpetual Help Altas gunner si homegrown JR Olegario sa 20 puntos at Reneford Ruaya sa 12 puntos at limang boards.

Hindi naman umubra ang kapit-bisig nina Jhon Jerrick Caspe at Karl Bono na may tig-18 puntos at Kint Ariar na may 16. (Gerard Arce)