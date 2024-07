Annie Lou Parungao inupakan gold medal sa 2nd Asian MMA

NAGING matagumpay ang misyon ng Philippine Mixed Martial Arts team na sumabak sa kakatapos lang na 2nd Asian MMA Championships nang kumubra ito ng apat na medalya kasama ang isang ginto mula kay Annie Lou Parungao na ginanap sa Phnom Penh, Cambodia nitong weekend.

Itinumba ng 26-anyos na grappling specialist ang katunggaling si Lee Bo Mi ng South Korea sa iskor na 3-0 sa finals ng Modern MMA women’s under-54kgs category.

Produkto ng Deftac-Six Blades ang jiu-jitsu blue belt submission artist na sumasabak sa iba’t ibang grappling championships sa lokal at pandaigdigang kumpetisyon.

Nakuntento naman sa silver medal ang dating Philippine national boxing team member na si Maricel Dela Torre sa Modern MMA women’s under-60kgs division.

Nahigitan ito ni Indonesian fighter Melpida Sitohang sa iskor na 0-3, na nagawa munang pataubin ang mga katunggali mula sa Chinese Taipei na si Su Chia-Hui sa 3-0 sa round 1 at Baigalmaa Altanchimeg ng Mongolia sa parehong 3-0 resulta sa round 2.

Nakuntento sa bronze medal sina Juvanie Bacus sa men’s Modern MMA 71kgs at Pilipinas Sambo Federation, Inc. national athlete John Mcleary Ornido sa Traditional MMA men’s under-71kgs, habang tumapos sa fifth place si Emmanuel Iskupe sa Modern MMA men’s 77kgs class.

Nadale sa kanyang unang laban ang 30-anyos mula Sampaloc, Manila na tinaguriang “The Monkey King” na si Bacus laban kay Cambodian Virekkaamchihitphouthong Eh sa 0-3, bagaman nakabawi ito sa bisa ng 2-0 panalo kontra Rahasia Marck Steward, pero hindi sapat para lumaban sa finals na pinagwagian naman ni Behruz Khurshedzoda ng Tajikistan.

Nahirapan namang patumbahin ng 20-anyos na bantamweight Filipino fighter na binansagang “Pirata” ang naunang katapat at eventual gold medalist na si Adilbek Kairgali ng Kazakhstan sa preliminary round. (Gerard Arce)