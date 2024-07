Amor My Love ilalabas angas

SISIKAPIN ng connection ng kabayong si Amor My Love na masungkit ang panalo upang mapasaya ang kanyang mga tagahanga paglarga ng 2024 Philracom “3-Year-Old Locally Bred Stakes Race” na gaganapin sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Hulyo 21.

Sasakyan ni jockey Lester De Jesus, makakatagisan ng bilis ni Amor My Love ang walong iba pang kalahok sa distansiyang 2,000 metro.

Inaasahang matinding bakbakan ang masisilayan ng mga karerista dahil nakalaan ang P500,0000 guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

May guaranteed prize na P1M, ang ibang kasali ay sina Bagsikatdin, Every Sweat Counts, Jeng’s Had Enough, Louiseville, Sting, The Kiss at magkakamping Akroun Silver at War Chief.

Ibubulsa ng may-ari ng mananalong kabayo ang P300,000 mapupunta sa pangalawa ang P100,000 habang P50,000, P25,000, P15,000 at P10,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng humadlang sa pakay ni Amor My Love na korona ang mga kabayong sina War Chief at Akroun Silver.

Kukubrahin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P25,000 habang P15,000 at P10,000 ang second at third. (Elech Dawa)