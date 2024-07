‘Walang iwanan!’ AlDub may pasabog ngayong July 16

Ngayong July 16 ang 9th anniversary ng AlDub Nation, ang fandom nina Alden Richards at Yaya Dub o Maine Mendoza, na nagsimula nga sa ‘Eat Bulaga’ ng GMA-7 noon.

Ibang-iba na nga ang eksena ngayon. Ang ‘Eat Bulaga’ ay nasa TV-5 na, at ang ‘It’s Showtime’ na ang umookupa ng timeslot nila noon sa GMA-7.

At siyempre, matagal na ring walang communication sina Maine Mendoza at Alden Richards.

Si Maine ay kasal na kay Congressman Arjo Atayde. Si Alden ay nali-link kay Kathryn Bernardo.

Pero hindi pa rin sumusuko ang mga fan nina Alden, Maine. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa puso nila ang tandem na nagpakilig, bumuhay sa kanila noon.

At bongga nga, dahil palagi pa rin silang trending. Katunayan, may plano na nga sila ngayong July 16, may pa-X party nga sila, at mamimigay sila ng papremyo, ha!

“Come join the fun this July 16. Let’s celebrate AlDub’s 9th anniversary with a big bang. Join the X party and win any of these prizes.

“1st prize – P1,500. 2nd prize – P1,000. 3rd prize –P750. 4th prize – half cavan of rice.

“And lots of consoliation prizes.

“Dotdoters with the highest number of posts for the day using the hashtag will win. No need to register everyone who is an AlDub love is welcome to join.

“Contest will run from 12am till 10pm. Just monitor your own posts and by 10pm onwards send your total post counts with hashtag to (contact persons).

“Let’s enjoy dotdoting pordalab!”

At ngayon pa lang, July 15, makikita mo na rin agad ang mga post nila na ‘walang iwanan’ at ‘AlDub pa rin’.

Anyway, abangan na lang kung ano pa ang mga susunod na kaganapan! (Dondon Sermino)