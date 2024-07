Vilma Santos napagod sa bakasyon

Nakabalik na ng Pilipinas si Vilma Santos mula sa ilang linggong bakasyon sa Los Angeles, California.

Sey ni Ate Vi, Sabado ng 6:30pm siya nakabalik ng bansa at nagpapahinga muna siya.

Napagod din daw siya sa bakasyon.

“Very tired but very happy,” tsika ng Star for All Seasons tungkol sa bakasyon niya.

Masaya rin kasi si Ate Vi at kumpleto silang magkakapatid sa bakasyon na iyon.

Nakakaaliw rin si Ate Vi dahil may video pa siyang in-upload na parang kawawa siya dahil sarado na ang mall at wala pa ang sundo nila.

Pero syempre, pinost ‘yon ni Ate Vi para mapasaya lang ang kanyang followers at fans.

Sabi nga pala ni Ate Vi, hindi muna siya sasabak sa trabaho after ng vacation nila sa LA.

“Rest muna after ng vacation. Nakakapagod din kasi ang magbiyahe. So bawi muna,” tsika pa ng premyadong aktres.

Siyanga pala, tahimik muna si Ate Vi tungkol sa tsikang may dalawa siyang pelikulang gagawin. Ang isa nga raw ay kasama si Judy Ann Santos at pamamahalaan ni Direk Chito Roño.

Sabi nga ng Vilmanians, sana matuloy ang mga proyektong iyon ng Star for All Seasons.

‘Yun na! (Jun Lalin)