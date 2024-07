Isiniwalat ni Senadora Risa Hontiveros nitong Lunes ang kaugnayan ng kapatid ni dating presidential adviser Michael Yang sa sinalakay na ilegal POGO hub sa Bamban, Tarlac.

Ayon kay Hontiveros, batay sa nakuha niyang impormasyon sa Anti-Money Laundering Council (AMLC), ang kompan­ya ni suspended Mayor Alice Guo na Baofu Land Development Inc. ay may direktang transaksiyon sa isang Hongjiang Yang, kapatid diumano ni Michael Yang, dating adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na dawit din sa kontrobersiyal ng Pharmally scandal.

“Ang kompanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksiyon sa joint account ng dalawang tao: Ang isa si Yu Zheng Can, na incorporator ng Hong Sheng, ang POGO na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hongjiang Yang,” wika ni Hontiveros sa virtual interview ng mga reporter.

“Who is Hongjiang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential adviser kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang’s brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban POGO,” paliwanag pa niya.

Sabi pa ni Hontiveros, si Yang din ay incorporator ng Full Win Group of Companies, isang kumpanya na pag-aari ng dating presidential adviser ni Duterte, kung saan incorporator naman si Gerald Cruz.

“Sabi ko nga, mukhang one big, happy Pharmally pala itong mga POGO at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang “Pharm” na kinalakihan ni Alice Guo,” sabi ni Hontiveros. (Dindo Matining)