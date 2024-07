Unang ‘National Hopia Day’ isi-celebrate

Magdaraos ng kauna-unahang `National Hopia Day’ sa Pilipinas sa darating na Hulyo 19, 2024 na gagawin sa Mall of Asia Music Hall sa Pasay City.

Ito umano ay bilang pagbibigay karangalan sa Filipino-Chinese heritage, kung saan malaking bahagi ang ‘hopia’ sa kultura ng Pilipinas.

Ang Hopia Day ay pangungunahan ni Gerik Chua, Eng Bee Tin’s chief operating officer at kapatid nitong si Roche Chua na siya namang finance manager ng kompanya.

Nabatid na ang nasabing event ay magiging puno ng kasiyahan at sorpresa, magkakaroon din ng star sightings at games para sa buong pamilya at may pagkakataon pang manalo ng premyo kabilang na ang lifetime supply ng Eng Bee Tin products.

Nalaman kay Gerik, na ang kasaysayan ng hopia sa Pilipinas ay nagsimula noong unang bahagi ng 1900s nang dumating sa bansa ang mga unang Chinese immigrants mula Fujian province sa China.

“Hopia is a staple snack and pastry for the Chinese, it’s their version of puff pastry. They brought this culture with them as they lived in the Philippines. Chinese families would bake this at home or sell it in their small neighborhood bake shops catering to the Chinese community,” ani Gerik kung saan idinagdag niya na ang ‘hopia’ ay mula sa Fookien word “Ho-Bia” na ang ibig sabihin ay ‘Good Biscuit’.

“Traditionally made up of a flaky pastry exterior with a sweet mung bean paste filling, the pastry gained popularity over the years, among mainstream Filipino consumers as a tasty snack and cheap everyday treat. Flavors such as Hopia Mongo, Hopia Baboy and Hopia Hapon were crowd favorites,” dagdag pa nito.

Sa kasalukuyan, ang Eng Bee Tin ay may malawak na pagpipilian ng mga flavors ng hopia na pawang Filipino flavors at naging pangunahing pasalubong na ng mga Pinoy.

“Extremely grateful and honored to be able to serve the Filipinos for 112 years, and with our commitment to quality and innovation, we are excited to serve you more great flavors for the years to come,” pahayag naman ni Gerik, president at CEO ng Eng Bee Tin na ngayon at nasa ika-112 taon na. (Juliet de Loza-Cudia)