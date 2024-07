Tips para malabanan ang hot flashes

Hindi lamang babae na nag-menopause na ang nakakaranas ng hot flashes kundi maging ang kalalakihan na mababa ang testosterone levels.

Ayon sa Harvard Health, nakakaramdam ng hot flashes ang mga kalalakihan lalo na iyong sumasailalim sa prostate cancer treatments na pumapatay sa testosterone para mapigil ang pagkalat ng cancer cells.

Sa mga kababaihan, ang hot flashes ay ang biglaang pag-init ng mukha, leeg at dibdib at maaring maging dahilan nang pagpapawis ng balat na sanhi para hindi maging komportable ang pakiramdam.

Ang hot flashes sa pangkalahatan ay dahil sa pagpapalit ng hormone levels at pinaka-pangkaraniwan ang estrogen levels na nangyayari kapag nag-menopause, perimenopause at kapag buntis.

Sinabi ng mga eksperto na upang mapagaan ang epekto ng hot flashes ay dapat na malamig sa bahay at kung walang airconditioner, buksan ang mga bintana para pumasok ang hangin.

Maaari ring maglagay ng neck fan o malamig na neck towel kung nasa labas ng bahay, magsuot ng maluwag na damit at light fabrics.

Magsanay ng relaxation tecniques, uminom ng maraming tubig at iwasan ang pagkain ng may caffeine, spicy foods, alcohol at paninigarilyo.

Nabatid na may treatments para sa hot flashes kaya makabubuti ring magpakonsulta sa mga doktor. Dapat ding dapat tandaan na iba ang treatment para sa kababaihan kumpara sa kalalakihan.

Lumalabas na marami ring mga kababaihan ang nagrereklamong matagal na silang nakakaranas ng hot flashes kung saan umaabot ng pito hanggang 9 na taon. (Juliet de Loza-Cudia)