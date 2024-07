Swimmer Micaela Jasmine Mojdeh MVP ulit sa Palarong Pambansa

Cebu City – Pitong taon ang nakalipas matapos tanghalin na Most Valuable Player sa elementarya ay nakamit muli ng nakatakda mag-aral at lumahok sa US NCAA na si Micaela Jasmine Mojdeh ng Region IV-A o Calabarzon ang pagiging MVP sa ginaganap dito na 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Center.

Sinariwa ng 18-anyos na world-class swimming prospect na si Mojdeh ang kanyang huling hurrah sa kada taon na Palarong Pambansa sa pagsira sa 5-taon nitong dating record at pagtatala ng panibagong sariling sa rekord sa girls secondary 200m butterfly.

Si Mojdeh ay nangako na mag-aaral at lalangoy sa University of Southern California at plano na gamitin ang Palaro 2024 bilang isang ‘benchmark’ para sa nalalapit na pag-akyat sa mas mahigpit na kumpetisyon sa ibang bansa.

Una nang itinanghal na MVP sa elementary girls noong Palarong Pambansa 2018 si Mojdeh sa pagwawagi ng apat na ginto at isang pilak sa individual event kasama ang dalawang Palaro records at dalawang ginto sa relay.

Katatapos lamang naman nito itala sa Palarong Pambansa 2024 ang kanyang ikalawang MVP sa huling taon nito sa Secondary Girls sa pagwawagi ng limang ginto na may dalawang Palaro record at isang tanso.

Kinakatawan ang Brent International School Manila, dinomina rin niya ang 200-meter butterfly, 100m butterfly, 200m breaststroke, 200m Individual Medley (IM), 400 IM at ang 4x100m medley relay.

Bukod pa riyan, nagtala rin si Mojdeh ng dalawang bagong record sa 200m butterfly at 200m breaststroke.

Nagtala din ng kanyang sariling record para sa NCR si Albert Jose “TJ” Amaro II.

Samantala, nakumpleto ni Amaro II ang sweep sa kanyang pitong event upang kilalanin na MVP sa Secondary Boys.

Si Amaro na nanalo ng apat na gintong medalya sa unang tatlong araw ng kompetisyon, at nagdagdag ng tatlo pa sa hulling finale.

Nanguna si Amaro sa 4×100-meter medley relay, 50m butterfly, 100m butterfly, 100m freestyle at tinapos ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng paghahari ng tatlo pang event sa 200m freestyle, 4x100m freestyle relay at 50m freestyle.

Lumabas ang NCR bilang top delegation at overall champion ng swimming event na may 21 gold medals, 20 silvers at 22 bronzes.

Humakot naman ang Calabarzon ng 21 gintong medalya na may 11 pilak at 10 tanso para ilagay ito sa ikalawang puwesto. (Lito Oredo)