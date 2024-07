Rufa Mae nag-apply na host ng ‘It’s Showtime’

Nagpaulan ng good vibes at kinaaliwan ng Madlang People sa studio at viewers online si Rufa Mae Quinto nitong Lunes sa ‘It’s Showtime’.

Gow, gow, gow sa pagbirit ng live si Rufa Mae sa opening number ng Kapamilya noontime show. Kinanta niya ang medley ng songs na ‘Everytime You Go Away’, ‘I’ll Never Go’, at ‘My Heart Will Go On’. Tatlong hit songs na may “Go” sa title na nilaro ng komedyana habang kinakanta ng live.

Mukhang nag-enjoy ng todo si Rufa Mae kaya siya na mismo ang nagsabi na araw-araw siya dapat mapanood sa noontime nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Anne Curtis, at Ogie Alcasid.

Parang nag-apply na siyang host ng ‘It’s Showtime’, ha!

Mukhang riot nga ang show ‘pag dumagdag pa ang aktres sa dumadaming hosts ng ‘It’s Showtime’.

Magkasama sa isang comedy reality show sina Peachy at Vice na napapanood sa isang streaming app. Malay naman natin kung sobrang naaliw ang Unkabogable Star kay Rufa Mae at gawin na itong regular host ng noontime show nila.

Gow, todo na ‘to! (Ogie Rodriguez)