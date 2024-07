Naghain nitong Lunes si Senador Robin Padilla ng anti-political bill na tutugon sa mandato ng 1987 Constitution para pigilan ang mga political dynasty sa bansa.

Sa Senate Bill 2730, iginiit ni Padilla na panahon nang wasakin ang mga balakid na pumipigil sa pinakamahusay na Pilipino na manilbihan sa pamahalaan.

Ayon sa senador, chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, may Harvard Academy research study noong 2011 kung saan ang ugat ng political dynasties ay ang pagnanais ng mga “elite” na manatili sa puwesto, kahit na mapigilan ang tunay na reporma.

Dagdag ni Padilla, may datos na nagpapakita na sa mga lokal na eleksiyon sa Pilipinas mula 1988 hanggang 2019, dumami ang gobernador na may kamag-anak sa puwesto (mula 41% noong 1988 sa 80% sa 2019) at vice governors (mula 18% noong 1988 sa 68% sa 2019). Ganoon din ang pagdami ng alkalde sa dynasty mula 26% noong 1988 sa 53% sa 2019.

Base naman sa pag-aaral nina Tusalem at Pe-Aguirre noong 2013, bagama’t mas maramiang congressional funds sa lugar na may maraming political dynasties, mas mataas ang krimen at mas mababa ang paggastos para sa employment, infrastructure at health care. (Dindo Matining)