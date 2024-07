Ricci Rivero sinabihang nangangamoy babaero ni ‘Andrea’

Pinaglaruan at mistulang ginawang bola na pinagpasa-pasahang biruin ng mga basketball team muses si Ricci Rivero nang dumalo ito sa Basketball Mayor Cup 2024 sa Guinobatan Sports Complex sa San Francisco, Guinobatan, Albay nitong weekend.

Sa opening ceremony kasi ng nasabing basketball tournament ay pinagsalita ang mga muse ng bawat barangay at si Ricci nga ang ginawang topic sa mga pick-up lines ng Guinobatan beauties.

Trending sa X ang mga video kung saan mapapanood ang tila patama ng mga basketball muses sa PBA player-actor.

Kinaaliwan ng netizens ang hanash ni Miss Barangay Morera, “Basketball player ka ba? Kaya pala nangangamoy babaero ka! Hi Ricci, ako pala si Andrea pero hindi ‘yung dati mong sinisinta!”

Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga makaalis si Ricci sa anino ng ex-girlfriend niyang si Andrea Brillantes, ‘noh?!

Kinaaaliwan din sa socmed ang isa pang hanash ng isang muse na, “Ricci, grabe ka pala talaga mag-basketball, bukod sa galing mong mambola, ang lupit mo pang tumira.”

Komento nga ng mga netizen, kahit matagal nang hiwalay sina Blythe at Ricci, ang tungkol pa rin daw ang naaalala ng netizens. ‘Claim to fame’ nga raw nito ang dating nobya. May ganun?

Actually, bukod kay Ricci, nasa event din na iyon ang kapwa basketball players nito na sina Patrick Sleat at Brix Ramos, pero dahil mas kilala ang ex-boyfriend ni Andrea compared sa dalawa pang basketbolista kaya siya ang ginawang ‘pulutan’ ng girls.

Tatawa-tawa lang ang ex-boyfriend ni Blythe sa mga hanash na binabanat sa harap niya pero obvious sa mukha nito ang parkainis ng slight.

Ano naman kaya ang say ni Andrea matapos mapanood ang mga trending videos?

Well…