ITINAAS sa red alert ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Minda­nao (BARMM) dahil sa malawakang pagbaha na patuloy na nakakaapekto sa higit 94,000 pamilya rito.

“Now that we are on red alert, it is expected that our response will be intensified in coordination with various government agencies including the local government,” ani Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Response’s (READi) chief Leobelo Joefel Delicana. Noong Hulyo 9, binayo ng malakas na ulan dulot ng Intertropical

Convergence Zone (ITCZ) ang rehiyon na nagdulot ng flash flood sa Malabang at Balabagan sa Lanao del Sur at Matanog sa Maguindanao del Norte. Makalipas ang ilang araw, bumaha rin sa ilang bayan sa Special Geographic­ Area (SGA), Maguindanao del Sur at Basilan. Matatagpuan ang SGA at Maguindanao del Sur sa loob ng Ligawasan Delta

na nagsilbing catch basin sa Central Mindanao. Sa ulat ng Office of the Civil Defense (OCD)-BARMM, limang katao ang

nasawi habang limang iba pa ang nawawala sa nangyaring malawakang pagbaha sa rehiyon ng Bangsamoro noong Hulyo 12.

Tatlo ang nasawi sa Matanog, Maguindanao del Norte habang dalawa pa ang naiulat na patay sa Kapatagan, Lanao del Sur.

Idinagdag ng OCD-BARMM na 12 katao rin ang naiulat na nasaktan sa malawakang baha kung saan walo rito ay mula sa bayan ng Matanog at apat sa Balabagan, Lanao del Sur. Samantala, ang naiulat na nawawalang limang residente ay mula sa

Matanog, Balabagan at Kapatagan.