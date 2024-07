Ray Parks hinarot: Zeinab muntik manabunot, nakipagtalakan, murahan sa mga babae

Napamura, tumalak, at gustong manakit ni Zeinab Harake sa mga malalanding babae na humaharot sa dyowa niyang si Ray Parks.

Kasi naman, habang nasa restoran sila, may mga babae ngang lapit nang lapit kay Ray, at bet na bet makipag-selfie, na super touchy talaga sa basketbolista.

“Grabe ang yakap kay Ray. Sabi ko nga, dapat siya ang nag-react, eh!” sabi muna ni Zeinab.

“Nagsusungit na nga ako!

“Nanggigigil ako! Muntik ko na ngang hilahin ang buhok, eh!

“Hindi sila marunong makiramdam. Wala lang, ang harot lang nila.

“Okey lang naman magpa-picture, hindi ko naman pinipigilan si Ray na magpa-picture. OA lang `yung mga yakap-yakap!” sabi pa rin ni Zeinab.

“Nanginginig ako. Put@#$ I!@!

“Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang energy ko?

“Nanggigil ako!” sunod-sunod na chika ni Zeinab!

Anyway, nang muli ngang bumalik ang mga babae para makipag-picture kay Ray, tumanggi na si Ray. At dito nga ay tumalak na talaga si Zeinab.

“Sinabihan ko na kayo na huwag niyong hawakan si Ray. Medyo makulit po kasi!” sabi pa ni Zeinab.

At ‘yun nga, nagsalita na rin si Ray na hindi siya kumportable sa panghaharot na ginagawa sa kanya ng mga babae. Giit niya, nirerespeto lang niya ang partner niya, si Zeinab nga.

At siyempre, tumindi pa ang gulo, dahil si Zeinab naman ang hinilingan ng mga babae na mag-video greet, pero tumanggi nga.

“Huwag kayong mag-video. Private session ang nandito. Nagba-vlog kami. Naiintindihan ko naman na mga fan. Pero, hindi naman dapat umabot sa point na nagbabastusan na tayo.

“Sa totoo lang, kayo ang bastos, eh! Kanina pa! Ikaw pa matapang? Kayo pa matapang!” sabi pa rin ni Zeinab.

Yes, nagkaroon nga ng talakan kina Zeinab at mga babae. At humiling na nga si Ray na lumipat na lang sila ng ibang lugar.

At sa huli, ni-reveal na nga nina Zeinab at Alex Gonzaga na prank lang `yon. Nagulat na lang at napangiti si Ray.

At siyempre, panalo na naman ang vlog ni Alex, dahil sa loob pa lang ng 13 oras ay umabot na ito ng 2.1M views, ha!

At yes, number 2 nga itong trending sa YouTube, ha!

Pero, pag-amin ni Zeinab, pakiramdam niya ay parang totoo ang nangyayari, kahit alam niyang prank lang.

Nanginginig nga raw ang katawan niya.

“Parang gusto ko talagang manabunot kanina!” sabi pa ni Zeinab, na patawa-tawa na lang.

Well, kaloka, di ba? Kanya-kanyang eksena sa YouTube. Dapat marunong kang mag-isip ng content, para lalo kang tangkilikin.

Kaloka!