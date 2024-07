Puwedeng kausapin, utusan: Luis Manzano naloka sa matalinong toilet bowl

Gulat na gulat si Luis Manzano sa intelligent toilet na in-introduce sa kanya sa isang store na pinuntahan niya. Nasa shopping mode na nga si Luis para sa bago niyang bahay.

At isa nga sa pinag-trip-an ni Luis o pinag-isipang bilhin ay ang naturang toilet bowl. Na ang description nga ay may sensor na kusang bumubukas. Ito nga raw ang pinaka-advance na toilet sa buong mundo, na puwedeng kausapin.

May app na nga raw ito na lahat ng gusto mo ay susundin, mula sa pag-open, hanggang sa pag-flush.

“Para siyang transformer!” sabi ni Luis, na lalong nagulat na puwede nga itong patugtugin.

“Nagna-number 2 (code sa pag-vowel) ka, tapos tumu-tugs-tugs ka! Hahahaha!

“Grabe, pati lighting oh. Para talagang transformer!” sabi pa ni Luis.

May lababo rin na nakita si Luis na sabi nga ay tatlo lang meron sa Pilipinas. Pero siyempre, dahil super mahal, “Okey lang, okey lang,” ang sagot ni Luis noong alukin siya.

At siyempre, umiral din ang kalokohan ni Luis, na sabi nga niya, bet niyang pagandahin nang husto ang banyo sa bahay nila, at puwede niyang iparenta sa mga kapitbahay nila.

“Gagawin kong pay comfort room. Puwede silang maki-CR, pero magbabayad sila! Mga P200 kada-ligo. Hahahaha!” kalokang chika pa ni Luis.

Anyway, marami na nga ang excited sa pinapatayong bahay ni Luis para sa kanila ni Jessy Mendiola, at siyempre sa baby nila. Ngayon pa lang ay hinihiritan nila si Luis na magpa-house tour agad-agad.

Sa vlog nga kasing `yon ay makikita na agad kung gaano ka-bongga ang bahay niya.

“Make sure Kuya Luis to show us your dream house ‘pag tapos na!”

“Super ganda, ang sarap maging mayaman.”

“Elegant. It’s better to purchase expensive but good quality than cheap but low quality.”

“Excited na ako sa new home niyo ni Jessy.”

“Grabe na ang halaga ng toilet ngayon.”

“Hindi ako maka-relate, eh. Ano kaya ang pakiramdam ng isang mayaman na tulad ni Luis?”

Anyway, sa huli, umiral pa rin talaga ang pagiging komedyante ni Luis, na sabi nga niya, 22 ang pinto sa bahay nila, na bawat gate raw nila ay may 3 security guards.

Well, iba talaga si Luis, na kahit nagyayabang, alam mong biro-biro lang. Hindi tulad ng ibang artista, na ‘pag nagyayabang, kaiinisan mo talaga, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)