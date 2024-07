Priscilla Meirelles may ‘hanash’ kay John Estrada

Mukhang hindi na naman magkasundo ang celebrity couple na sina John Estrada at Priscilla Meirelles, ha!

Medyo maanghang at tila may hidden meaning daw kasi ang komento ni Priscilla sa recent Instagram post ni John. Kaloka!

Sey ni Priscilla, “Looking very divorced Mr. Estrada @_______ (account ng isang girl),” na siya namang ikinaloka ng madlang netizens.

Pero hindi pa nga natapos diyan ang mga patutsada umano ni Priscilla dahil sa isang comment kung saan pabirong nagtanong ang isang netizen kung sino raw kina ‘Lena at Marites’ ang kasama ni ‘Rigor’ ay nag-reply nga siya.

Ni-reply-an kasi ito ni Priscilla ng isang IG handle na una na niyang nabanggit sa isa pang comment.

Ang mga marisol naman ay hinanap ang tao sa mga comment ni Priscilla pero naka-private umano ang account nito.

Nag-off na rin ng comment sa kanyang Instagram si John, na ipinagtaka naman ng mga netizen.

May mga shinare rin na Instagram story si Priscilla na gumatong sa mga espekulasyon tungkol sa relasyon nila ni John, ha. Isa kasi dito ay isang video ng babae na may hawak na librong merong word na ‘Idiot’ sa title with matching caption na “When you are trying to move on but everything reminds you of him.” Kalurky!

Mukhang umalis din sina Priscilla at anak nito papuntang Brazil base sa ibinahagi nitong mga litrato ng kanilang flight.

Caption niya nga dito ay “What’s next?!” na sey ng mga netizen ay may ibang ipinapahiwatig.

Maaalalang noong 2023 nga ay naiulat na nagkaroon din ng rough patch sina John at Priscilla kung saan something diumano si John sa ibang babae.

Talagang nakakalurky ang mga kaganapan sa dalawa ngayon, ha! Pero sabi nga nila ay time is the ultimate truth teller. Mukhang marami ring utaw ang interested sa mga kaganapan sa dalawa dahil na rin sa karakter na ginagampanan ni John sa isang teleserye kung saan nangaliwa siya.

Kaloka! ‘Yun na! (Carl Balasa)