Plus size kering-keri magbikini with confidence

Tuwing summer, maraming naghahanda para maging beach ready ang body at mairampa ang inihandang swimsuit!

Pero marami ang nahihiyang i-flaunt o ibalandra ang katawan dahil sa size ng kanilang katawan.

“I’m a body liberation advocate and plus-size activist, and I have negative self-thoughts all the time! That said, one vital thing to keep in mind this summer is that you don’t have to love everything about your body to respect it — and to live your life to the fullest in it. Unwavering body confidence is fantastic, but you can still enjoy your summer, swimsuit and all, even if you’re not fully there right now,” ayon kay Meghan De Maria, isang mamahayag at body liberation advocate.

Kaya naman nagbigay ng ilang tips si Meghan para maging summer confident ang may mga insecurities sa katawan.

Imbes na ma-concious sa iyong flaws, tumutok na lang sa kung anong kaya ng iyong katawan.

Simulang mahalin ang sarili!

Gumawa rin ng bucket list ng mga masasayang gawain at ipagpasalamat ang kakayahan ng iyong katawan para ma-try ang positibong experience.

Pwede ring magsuot ng bikini na takip ang iyong itinatagong belly pero labas naman ang likod at saka ito irampa sa beach.

Wag ding ma-insecure sa mga nakikitang sexy photos sa iyong feed sa halip ay i-follow ang mga plus size na dalang dala ang bikini dahil sa kanilang confidence!

Wag ding pansinin ang mga body shamer na wala namang ambag sa iyong buhay kundi enjoy-in na lang ang well-deserved beach break!

“It’s impossible to be confident about everything, all the time — but what we can control is not letting our insecurities stop us from putting ourselves out there.”

Tandaan, lahat ay may kanya-kanyang insecurities pero kung kaya nilang rumampa with confidence, kaya mo rin! (Natalia Antonio)