Nagbabala si dating Sen. Panfilo “Ping” Lacson na posibleng magdulot ng “security problem” ang paghugot ng pondo ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) patungo sa “Unprogrammed Fund” ng General Appropriations Act (GAA).

Sabi ni Lacson, miyembro rin ng PhilHealth ang mga sundalo at pulis na buwan-buwan kinakaltasan sa kanilang sahod para sa kanilang health insurance.

“Diverting Philhealth’s “unutilized” P89.9B go­vernment subsidy to the Unprogrammed Fund in violation of the Universal Healthcare Act (and maybe the GAA itself) may create some serious security problems than we can imagine. Why? Soldiers and policemen, just like any government employee are Philhealth members whose contributions are automatically deducted from their monthly sala-ries,” babala ni Lacson sa kanyang pinost sa X (dating Twitter).

“That being said, our policy makers should rethink their position,” dagdag pa niya.

Ipinagtanggol naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang plano ng pamahalaang gamitin ang pera ng PhilHealth at iba pang government owned and controlled corporations dahil mas mainam na aniyang gamitin ang pondong nakatengga lamang imbis na mangutang.

“Billions in unused and idle funds of government corporations are being marshalled for projects in health, social services and infrastructure that serve the public, finance growth, and cut poverty. Unlocking these excess fund balances is a more prudent fiscal option than borrowing more or imposing taxes,” sabi ni Recto.

Dagdag niya, hindi naman makapapahamak sa mga GOCC ang paggamit ng mga pera nitong nakatengga at hindi rin ito makaapekto sa kanilang pagbigay ng serbisyo.

Una rito, kinuwestiyon ni health reform advocate Dr. Tony Leachon ang Circular No. 003-2024 na inisyu ng DOF na nag-uutos sa PhilHealth na i-remit ang hindi nagagamit na P89.9 bilyon sa national treasury. (Eileen Mencias)