Pangangalaga sa paningin

Sa tinatawag na “five senses,” ang sense of sight o paningin ang masasabi ng marami na nangingibabaw. Importante ang paningin para maisagawa natin nang maayos ang mga pang-araw-araw nating mga aktibidad.

Pero sa kasamaang-palad, hindi lahat ay mabibiyayaan ng malinaw na paningin. Ayon sa World Health Organization (WHO) halos lahat tayo ay magkakaroon ng kahit isang eye disorder sa ating buhay.

Sa Pilipinas, ang mga karaniwang problema sa mata ay pagkabulag, pagkalabo ng paningin, at ang pagkakaroon ng glaucoma at katarata.

Karamihan sa mga nagkakaroon ng mga ganitong problema ay ang ating senior citizens.

Halimbawa na lamang ay ang katarata at glaucoma na kung hindi magagamot ay tutuloy na sa pagkabulag. Sa mga pag-aaral ay napag-alamang ito ang mga pangunahing sanhi ng pagkabulag ng mga edad 60 pataas.

Sa huling nakalap na datos, tinatayang may mahigit 270,000 na mga nakakatandang Pilipino ay bulag dahil sa katarata, glaucoma at tuluyang pagkalabo ng paningin.

Habang lumalaki ang ating populasyon ay lumalaki rin naman ang bilang ng ating senior citizens na kulang ng pangangalaga sa kanilang paningin lalo na’t kung sila ay mula sa mahihirap na pamilya.

Hindi naman lahat ng mga senior citizens ay nakakatanggap ng malaking pensyon at retirement pay kaya’t ang karaniwang nangyayari ay ang panggastos para sa kanilang kalusugan ay pinagpapaliban na lang. Wala silang madudukot sa bulsa para mapagamot ang katarata o ipatingin man lang ang malabong mata.

Nakakalungkot ang ganitong sitwasyon lalo na’t sa pagtanda ay napakahalaga na may maayos kang paningin.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng panukalang batas para matiyak na hindi mapapabayaan ang paningin ng ating mga senior citizen.

Sa House Bill (HB) 7205, pinanukala natin na magtatag ng isang pambansang eye service program para sa ating mga seniors.

Kasama ng inyong Kuya Pulong sina Benguet Cong. Eric Yap at ACT-CIS Party-list Cong. Edvic Yap sa pag-file ng HB 7205 o ang panukalang Eye Service Program for the Elderly Act.

Nakasaad sa bill na ang Department of Health (DOH) ang siyang magpapatupad ng programa sa pakikipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sakop ng eye service program ang pagbibigay ng medical at non-medical services sa mga senior citizen na may problema sa mata. Dapat ay maging sa mga malalayong komunidad ay makarating ang ganitong serbisyo at pag-aalaga para sa kanila.

Pinanukala nating maglaan ng 50 milyong piso sa unang tatlong taon ng pagpapatupad ng programa at maisama ang pondo para rito sa badyet ng DOH sa mga susunod na taon.

Kasalukuyang nakalagak sa Committee on Senior Citizens ng Kamara de Representantes ang ating panukalang batas. Umaasa tayong matatalakay ito at maaaksyunan na ng Kongreso sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong buwan.