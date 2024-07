Hinamon ni Manila Rep. Joel Chua ang pamil­ya Duterte na harapin ang mga alegasyon laban sa kanila partikular ang mga kaso ng extrajudicial killings at peke umanong war on drugs campaign.

“As past and present government officials, it is the duty of the Dutertes to accord the Filipino people the respect that they deserve and answer these serious allegations of connections to illegal drugs and the extrajudicial killings,” sabi ni Chua.

“Because what has happened so far is just political deflection. The recent controversial “designated survivor” statement of Vice President Sara Duterte is a prime example of this. As the issue hangs over the heads of the Duterte family, instead of answering directly, they deflect the issue,” dagdag pa nito.

Isa sa nakita ni Chua na isyu na ginamit na pantakip ay ang naging pahayag umano ni Vice President Sara Duterte sa tatakbo sa pagka-senador sina dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at mga kapatid na sina Davao City Rep. Paolo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte sa 2025 midterm elections. (Billy Begas/Eralyn Prado)