NASAWI ang apat na katao habang sugatan ang siyam na iba pa ng paulanan ng bala ng isang lalaki ang nightclub sa Birningham, Alabaman noong Sabado.

Agad nasawi sa insidente ang dalawang babae na nasa loob ng nightclub at isang lalaki na naglalakad sa bangketa habang binawian ng buhay ang isa pang lalaki habang ginagamot sa ospital. Samantala, patuloy pa ring ginagamot sa ospital ang siyam na iba pa dahil sa natamo nilang sugat Sa ulat, tinutugis na ng mga awtoridad ang suspek na rumatrat sa

nightclub sa 27th Street North bandang alas-11:00 nang gabi noong Sabado. “Detectives are working to determine what led to shots being fired and the victims being shot. Our federal partners have deployed to the scene and are assisting Birmingham police officers in this investigation,” ayon sa pulisya rito.