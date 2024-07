Mika Reyes balik aksiyon sa PLDT

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

2:00pm – Galeries Tower vs Nxled

4:00pm – Chery Tiggo vs Farm Fresh

6:00pm – Creamline vs PLDT

AGAD masusubok ang 8-time champion na Creamline Cool Smashers sa nagpalakas na PLDT High Speed Spikers, tampok ang pagbabalik ni Mika Reyes, sa inaasahang magiging maigting na tampok na salpukan sa tatlong laro na inihanda ng Premier Volleyball League sa pagbubukas ngayong Martes ng Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Tampok ang kapana-panabik na lineup ng mga internasyonal na import na sabik na ipakita ang kanilang kasanayan, kasama ang promising batch ng mga baguhan na naghahanap ng kanilang marka sa liga kasama ng mga matatag na bituin ay mananatiling sentro sa kampanya ng bawat koponan sa mid-season tournament.

Isang pasabog na triple-header na sisimulan ng Galeries Tower at NXLed ang magbubukas sa torneo sa ganap na alas-2 ng hapon sa pag-oorganisa ng Sports Vision kung saan tampok ang mga bagong reinforcement at sabik na mga lokal na first-timer na handang tanggapin ang hamon.

Susundan ito ng kapwa nagpalakas na Chery Tiggo Crossovers at Farm Fresh Foxies sa ganap na alas-4 ng hapon bago ang pinakamtampok na labanan sa ganap na alas-6 ng hapon sa pagitan ng league heavyweights Creamline at ang asam ang una nitong titulo sa liga na PLDT.

Nakita sa offseason ang nakakagulat na paggalaw ng mga manlalaro sa parehong kampo ng Creamline at PLDT, na nagpapataas ng pag-asa sa pagbabalik ng import-laden conference na huling ginanap noong 2022.

Ang Cool Smashers, na sariwa pa sa kanilang All-Filipino Conference title, ay mawawalan ng star outside hitter Jema Galanza dahil sa kanyang paglalaro sa Alas Pilipinas. Gayunpaman, inaasahang palalakasin ng American import na si Erica Staunton at Fil-Canadian libero Aleiah Torres ang opensa at depensa ng koponan.

“We made some adjustments. It was a tough time, we just have to import some things, and it all came down to the results of the game,” pagpupuri ni Creamline head coach Sherwin Meneses sa tuluy-tuloy na pagsama ni Staunton, na dating manlalaro para sa Northeastern University at University of Georgia, sa sistema ng Rebisco-backed squad.

Sa kabilang panig, magbabalik sa High Speed Hitters si middle blocker Mika, na pupunuin ang bakante na iniwan ni Dell Palomata, na ngayon ay nakatuon na rin sa Alas Pilipinas. Nakatakdang i-back up ng rookie setter na si Angge Alcantara si Kim Fajardo, na papalitan si Rhea Dimaculangan, na pansamantalang mawawala sa torneo dahil sa kanyang honeymoon.

“We’re playing in one of the middle lock positions. National team player Dell was the only middle blocker in the team after Mika suffered an injury,” sabi ni PLDT head coach Rald Ricafort.

Itatampok ng Highrisers ang Brazilian import na si Monique Helena at mga promising rookies na sina Julia Coronel, Jewel Encarnacion, Dodee Batindaan at Daniyan Aying, habang ang Chameleons, na hindi pa nag-aanunsyo ng kanilang import, ay aasa kina Lycha Ebon at May Luna.

Sa isa pang highlight, opisyal na bumalik si Khat Bell sa korte sa Pilipinas para sa Crossovers, na naghahanap ng pagtubos laban sa Foxies. Ang Farm Fresh ay pangungunahan nina Colombian Yeny Murillo at rookies na sina Maicah Larroza at Pierre Abellana. (Lito Oredo)