Magkagulatan kaya sa SONA?

May mga natawa pero mayroon ding mga kurimaw na ayudanatics na nanlaki ang mata sa “biro” at napaisip sa sinabi ni VP Sara Duterte na itinalaga niya ang kaniyang sarili bilang “designated survivor.”

Pero bago ‘yan, malamang ilang araw nang puyat at piga ang utak ng mga political strategist ni US President Joe Biden kung papaano ang gagawin nilang kampanya matapos na barilin sa tenga ang kalaban niyang si Donald Trump.

Malamang kasi na makakuha ng simpatiya si Trump sa nangyaring pamamaril sa kaniya. Dahil sinasabing dikit ang mga survey nina Biden at Trump bago ang nangyaring pamamaril sa huli sa Pennsylvania, malamang na marami ang mag-aabang sa susunod na survey matapos ang pamamaril.

Kung sisirit ang survey na pabor kay Trump, tiyak na iikot ang tumbong ng Team Biden, lalo pa’t may mga panawagan nang umatras na lang siya sa laban dahil sa ‘di kagandahang resulta ng debate nila ni Trump.

Pero siyempre, hindi pa naman tapos ang laban dahil sa Nobyembre pa ang eleksyon sa kanila. Hihintayin muna siyempre na masagot ang mga tanong kung bakit gustong todasin ng isang 20-anyos na suspek si Trump.

Napatay din naman ang suspek pero marami ang nagtataka kung bakit tila pumalpak ang security team sa pagbabantay sa lugar kung saan pumuwesto ang suspek. At dahil marami ring matataba ang utak sa Amerika, baka may mga maglabasang conspiracy theories o sabwatan.

May mga mag-aabang din kaya kung may tatarget naman kay Biden habang nangangampanya? Bukod sa magiging “tabla” sila ni Trump sa asasinasyon, makakuha rin kaya siya ng simpatya? Sa dami ng may baril sa Amerika, anything can happen ika nga ng kurimaw natin na nandoon.

Dito sa atin, may mga natawa pero mayroon ding nanlaki ang mata sa “biro” at napaisip sa sinabi ni VP Sara na hindi siya pupunta sa ikatlong SONA ni PBBM sa July 22, at itinalaga niya ang sarili bilang “designated survivor.”

Walang “designated survivor” dito sa Pilipinas pero meron sa Amerika. Ang designated survivor ay ang magiging pangulo na wala sa pila o listahan ng mga matataas na opisyal (VP, Senate President, Speaker, SC Chief Justice) na magiging lider ng bansa kapag hindi na kaya ng pangulo na gampanan ang kaniyang tungkulin o matodas.

Kaya nga naghain noon ng panukalang batas si dating Senador Ping Lacson na magkaroon din ng designated survivor sa Pilipinas para kung sakali (na huwag naman sana) na matodas lahat ng mga nakapila bilang pangulo, eh may tatayong lider ng bansa.

Sa sitwasyon ni VP Sara, nasa pila siya at nasa unahan pa nga ng mga puwedeng pumalit sa pangulo kaya hindi niya kailangang italaga ang sarili na “designated survivor.”

Hirit ng ilang kurimaw natin, kung nagbibiro man si VP Sara sa pagiging “designated survivor,” delikado iyon kung may mga tao na may binabalak na masama sa SONA ni PBBM. Kung may mangyari na hindi maganda, malamang na ang mapagbibintangan ay si VP Sara.

Sabi pa naman ng isang mambabatas, may nakatutok daw sa Pilipinas na hypersonic missiles ng China. Sa Batasan Pambansa kaya eksaktong nakatutok yung missile? Abangan natin kung a-attend o hindi yung mambabatas sa SONA. Kapag hindi, aba’y kabahan na yung mga pupunta. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.