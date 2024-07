KAPUWA nalibing nang buhay ang isang 46-an­yos na lalaki at ang pitong taong-gulang niyang anak matapos silang matabunan ng lupa sa nangyaring landslide bunsod ng malakas na pag-ulan sa Zamboanga City noong Linggo nang umaga.

Ayon sa pulisya, natagpuan ang bangkay ni Leonilo Moret at anak na si Justine sa mga guho sa Barangay Sitio Anuling. Sa ulat, nagresulta sa pagguho ng lupa ang malakas na ulan noong Biyernes kung saan da­lawang bahay sa Sitio Papaya at Anuling sa Barangay Pamucutan ang nawasak. Samantala, hinaha­nap pa ng mga rescue team ang dalawa pang nawawalang

residente na pinaniniwalaang natabunan din ng lupa nang gumuho ang lupa sa kanilang barangay. Umaasa naman ang mga rescue unit na kinabibila­ngan ng pulisya, Bureau of Fire Protection (BFP) at mga opisyal ng barangay na agad nilang makikita ang dalawa pang nawawala, buhay man o bangkay. (Carl ­Santiago)