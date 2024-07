LA Lakers naglalaway kay Lauri Markkanen

NASA radar ng Lakers si Lauri Markkanen, pero mukhang walang sapat na capital ang Los Angeles para makuha ang 27-year-old shooter mula sa Utah.

Restricted free agent si Markkanen, puwedeng tapatan ng Jazz ang anumang offer ng iba.

Sa mga lumalabas na ulat, tatanggap ng $18 million lang si Markkanen sa papasok na season – bargain na sa kanyang kalibre.

Sumikip ang salary cap ng LA, dagdag pa ang pagbibigay ng two-year, $101 million deal para muling mapapirma si LeBron James.

Pumayag si James sa pay cut para makahugot ng ibang stars ang Lakers. ‘Yun lang, naunahan sila kina Klay Thompson at DeMar DeRozan.

Ang masaklap, baka manghingi ang Utah ng kapalit ni Markkanen na key assets tulad nina Austin Reaves o Rui Hachimura.

Kahit daw si D’Angelo Russell at two future picks ay hindi kakagatin ng Jazz.

Baka kapag nagsimula ang 2024-25 season, Jazz pa rin ang jersey ni Markkanen.

“There are several within the league who have grown more convinced that the Jazz, after exploring Markkanen’s trade market, plan to renegotiate-and-extend Markkanen, using their saved up cap space,” anang reportni Anthony Slater ng The Athletic. (Vladi Eduarte)