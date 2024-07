Kawatan sa resto buking sa tattoo

DAHIL sa tattoo sa kanang binti, natukoy at naaresto ang kawatan na nangulimbat ng laptop, tablet at helmet sa loob ng isang restaurant sa Gen. Trias City, Cavite noong Linggo.

Kasong Robbery ang kinakaharap ni alyas ‘Gilbert’ dahil sa pagnanakaw nito ng mahigit sa P50,000,00 halaga ng laptop, tablet at helmet. Sa ulat, bandang alas-8:30 nang umaga nang napansin ng mga tauhan ng Asakusa Restaurant sa Barangay Bacao 2 sa nasabing bayan na nawawala ang kanilang laptop na nagkakahalaga ng P35,000, POS tablet na nagkakahalaga ng P7,500, helmet at mga susi na umaabot sa P7,500. Base sa kuha ng closed circuit television (CCTV) sa loob ng resto, nakilala ang suspek dahil sa suot niyang puting sweatshirt at shorts, itim na helmet at may tattoo sa kanang binti. Matapos magnakaw, sumakay ang suspek sa isang itim at orange na, motorsiklo at tumakas. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang pamunuan ng restaurant sa pulisya at nagsagawa ng follow-up operation kung saan agad nadakip ang suspek base sa pagsasalarawan dito. (Gene Adsuara)