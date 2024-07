Julia Montes bibida sa Philippine version ng ‘Mother’

Opisyal na ngang inanunsyo ng ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment ang pagbabalik ni Julia Montes sa primetime teleserye.

“Julia Montes is mothering,” sey nila sa announcement teaser ng bagong teleseryeng pagbibidahan nito, ang ‘Saving Grace’.

Ang ‘Saving Grace’ ang Philippine at tenth version ng JDorama (Japanese drama) series na ‘Mother’ ng Nippon TV, na leading entertainment powerhouse ng Japan.

Naging instant hit nga sa iba’t ibang bansa ang nasabing series mula nang umere ito sa Japan noong 2010.

Dahil sa magandang story nito at kasikatan ay nagkaroon na ito ng adaptation sa Turkey, South Korea, Ukraine, Thailand, China, France, Spain, Mongolia, Saudi Arabia, at ang latest nga ay ang pagbibidahang version ni Julia na ‘Saving Grace’.

Ito rin ang unang collaboration ng ABS-CBN sa Nippon TV.

“Congratulations to ABS-CBN on acquiring our script format ‘Mother’. We truly believe in ABS-CBN’s production capability and that the Filipino audience will love the show,” sey ni Sally Yamamoto ng Nippon TV.

Sey ng aming source sa Dreamscape, nakapagtaping na last week ang aktres.

“’Yung isang post ng Dreamscape ‘yun 1st taping day nya,” sey nito.

Aabangan naman sa mga susunod na araw ang award-winning actress na makakasama ni Julia sa serye, na walang iba kundi si Megastar Sharon Cuneta.

Exciting! (Byx Almacen)