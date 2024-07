Jason Opiso, Quezon Huskers lalong bumangis, akyat sa 16-0

NAPANATILING matatag ng league-leading Quezon Huskers ang pinanghahawakang malaking kalamangan sa naunang tatlong quarters upang matakasan ang pagtatangkang paghahabol ng Abra Weavers na nagresulta sa 90-85 panalo tungo sa pagpapatuloy ng unbeaten rekord, habang pinahaba ng San Juan Knights ang kanilang winning streak sa lima, gayundin ang Nueva Ecija Rice Vanguards na nakabalik sa panalo sa Sixth Season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season, Sabado ng gabi, sa Quezon Convention Center sa Lucena City.

Maagang bumanat ng malaking bentahe ang Huskers sa 28-12 sa first period na binitbit sa halftime sa bisa ng 54-29, habang napanatili nito ang doble pigurang kalamangan sa pagpasok ng fourth period sa 79-58.

Subalit unti-unting tinapyas ito ng Abra sa pamamagitan ng 27-11 blast sa final canto, ngunit hindi naging sapat upang mas lalo pang idikit ang laro sa pagtatapos ng final buzzer.

Limang manlalaro ang tumapos ng doble pigura sa pangunguna ni Jason Opiso sa 13 puntos at apat na rebounds na sinundan ng tig-11 puntos nina Gabriel Banal at Ximone Sandagon at tig-10 puntos nina RJ Minerva at Mon Alvin Abundo tungo sa malinis na 16-0 rekord para manatiling nangunguna sa team standings.

Hindi naman sapat ang pinagtulungan nina Michael Canete na 18 puntos at walong boards, Shej Roi Sumang sa 16 puntos at pitong assists at Andres Desiderio sa 15 puntos at limang rebounds na naputol ang back-to-back na panalo sa pagbagsak sa 10-7 kartada.

Naging sapat naman ang malaking bentahe sa fourth period ng San Juan para patirikin ang Quezon City TODA Aksyon sa 85-72 na pinagbidahan ni homegrown player Orlan Wamar, Jr. sa 19 puntos at pitong rebounds na ginabayan ng tig-10 puntos nina Nikko Panganiban at Michael Calisaan para manindigan sa solo third place sa 14-1 marka, habang natikman naman ng Quezon City ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo na pilit iniratsada ni Hubert Cani sa 18 puntos at tig-apat na assists at boards.

Pinaalat naman ng Nueva Ecija ang Negros Muscovados sa 96-86 sa unang laro kasunod ng magandang ratsada ni Will McAloney sa 17 puntos at limang rebounds, katulong sina John Wilson at Ed Daquioag na kapwa may 15 puntos at Robby Celiz na may 11 puntos at anim na boards.

Nagtapos naman ang matamis na three-game winning run ng Negros na bumagsak sa 7-11 kartada nang hindi mapanatili nina Jeremy Cruz at Renz Palma ang mga panalo na parehong bumuhos ng tig-15 puntos. (Gerard Arce)