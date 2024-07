Jan Emmanuel Garcia 4th sa Binondo chess

LUMANDING sa fourth place si IM Jan Emmanuel Garcia sa katatapos na 17th Thousand Island Cups Philippine Xiangqi Open na ginanap sa Philippine Xianggi Federation headquarters, Dasmarinas Corporate Center sa Binondo, Manila noong Linggo, Hulyo 14.

Umiskor si Garcia ng 6.5 points, kapareho niyang puntos sina Wong Sing at Cai Jui Bing subalit matapos idaan sa tie break ay nakopo ng Pinoy ang fouth place.

Napunta kay Wong ang second at third si Bing habang ang nagkampeon ay si Tony Lim na may 7.5 puntos.

Hinamig ni Garcia ang premyong P8,000 para sa kanyang pagsisikap at dagdag na bonus na P10,000.

” I Am happy with my performance,” sabi ni Garcia.

Sina Angelo Abundo Young at Noel Jay Estacio, parehong nagtala ng 5.0 puntos ang fifth at sixth upang makatanggap ng tig P5,000 at P3,000, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)