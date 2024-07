Magmamahal ang bill sa kuryente nga­yong buwan ng P430 sa franchise area ng Manila Electric Company (Meralco) para sa mga tahanang ang konsumo ay nasa 200 kilowatt hours sa isang buwan.

Sabi ng Meralco, tumaas ng P2.1496 per kWh ang kabuuang si­ngil sa kuryente dahil sa mas mahal na generation charge.

Nasa P11.6012 per kWh na ngayon ang si­ngilin sa kuryente mula sa P9.4516 per kWh nung Hunyo.

Paliwanag ng Meralco, bumalik na sa normal ang singilin ng ge­neration charge. Hiniling ng Meralco sa suppliers nitong Quezon Power Philippines Ltd, San Buenaventura Power Ltd. CO. at South Premi-ere Power Corp. nu’ng Mayo na ipagpa­liban ang paniningil at inutos din ng Energy Regulatory Commission (ERC) na gawing installment ang paniningil ng gene­ration charge mula sa Wholesale Elec-tricity Spot Market (WESM). Ngayong Hulyo, tumaas ng P6.6370 per kWh na ang singilin sa WESM dahil pumasok na ang pinaatay-atay na singil ng ERC.

Nagmahal din ang kuryente mula sa mga independent power producers (IPP) ng 43.92 sentimos per kWh pati na ang mula sa power supply agreements (PSA) ng 35.30 sentimos per kWh.

Samantala, bar­yang-barya lamang ang nabawas sa transmission charge na nasa 15.50 sentimos per kWh lamang.

Nakiusap naman si Meralco Vice President Joe Zaldarriaga para sa pang-unawa sa delay sa pagpapa-dala ng bills. Aniya humihingi pa ang Meralco ng gabay sa ERC sa pagpapatupad ng adjustment. Ani-ya, bibigyan namam ang mga consumer ng palugit at sapat na panahon sa pagbayad ng kanilang bills.

“We again appeal for the understandin­g of our customers over the delayed bills as we sought guidance from the ERC on the implementation of this month’s rate adjustment,” saad ni Meralco vice president at head of corporate communications Joe Zaldarriaga. (Eileen Mencias)