Heart kinilig na idol siya ni BINI Aiah

Kinilig ang Pinay Global Fashion Icon na si Heart Evangelista na siya ang idol ni BINI Aiah.

Sa kanyang Instagram story ay shinare ng aktres ang clip nina BINI Aiah at BINI Jhoanna na naglalaro ng Pinoy Henyo.

Nang tanungin ni BINI Jhoanna si BINI Aiah kung sino ang idol niya ay pinagsigawan talaga niya ang panglan ni Heart.

“I got KILIG,” sey ni Heart sa kanyang caption.

Tuwang-tuwa siyempre ang BLOOMs, tawag sa fans ng BINI, sa naging reply ni Heart.

Sey pa ng ilang BLOOMs na papasang BINI member si Heart at sana nga raw mag-collab ang dalawang global personalities sa isang music video.

Oo nga naman bagay at exciting ang collab na ‘yan for sure dahil fashionista at trendy din ang Nation’s Girl Group.

Samantala, gumawa na naman ng bagong record ang nasabing P-pop idol girl group dahil na-reach ng music video ng bago nilang kanta na ‘Cherry On Top’ ang Top 3 sa Global Daily Top Music Videos ng YouTube.

Ilan nga sa big names sa global music ang kinabog nila gaya nina Kendrick Lamar, para sa music video nito na ‘Not Like Us’ na nasa Top 4, at ang comeback song ni Katy Perry na ‘Woman’s World’ na nasa Top 5 naman.

Bonggels!