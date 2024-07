Give and take sa sabungan

PAGANDAHAN ng promo sa sabong at pagandahan mag-organisa, ito ngayon ang nakatatak sa lahat ng promoters at organizers kaya mamimili na lang ang mga sabungero kung saan mas maganda lumaban.

Kung sino maganda ang promo, iyun ang pupuntahan ng mga breeder na nais maglaban at mga sabungero, bukod sa No Pot Monet ay malaki ang Per Win sa one hit, premyo sa two hits, three hits at iba pa.

Kapag maraming entries, sigurado malaki ang grose sa talpakan, yes mga kasabong tayaan na sa kiosk kasi sa sabungan bihira na ang nagpapatupad ng tradisyunal sabong, iyun bang may tawagan, pagkatapos maikasa ang parada, sigawan na ang mga kristo.

Nakaka-miss kasi ‘yun ang kinalakihan natin nagki-kristo sa racing sa Sta. Ana bago nalipat sa Makati Coliseum, Pasay Cockpit, Mandaluyong at San Juan, minsan sa Vergara.

Kaya ngayon kahit wala kang pamusta puwede kang manalo basta may pupusta sa manok mo at iyung premyo na lang ang target mo kapag nag-champion.

Naniniwala ako na magtatagumpay ang isang sabungan kapag give and take ang sistema walang korapsiyon.

***

Sa darating na Biyernes sa Sta. Maria Cockpit, may double event ito’y ang 2-Hits Derby na may P30,000 kada champion at kapag double champion ay may P150,000, may 3-Hits Derby pa na ang premyo ay P80,000 at libreng pananghalian at dibidendo.

Saan ka pa, entry na mga kasabong.

Bandang La Union naman ang pupugan pagdating ng Sabado dahil may 3-Cock Timbangan sa Balaoan Aksyon Coliseum kung saan ang premyo ay tig-P150,000 sa first hanggang third champion at P100,000 sa succeeding at side event na 1-Cock Timbangan na may P10,000 per win.

Mamili na lang kayo o kaya puwede parehong salihan basta maayos ang manok na ilalaban niyo.