NAG-UWI ng parangal ang tatlong grupo na kumatawan sa Pilipinas sa idinaos na 13th World Choir Games 2024 sa Auckland, New Zealand.

Ito ang Nasudi Chorale ng Mariano Marcos State University na wagi sa Sacred Choral Music a cappella category’ at Gold Diploma Level I in the O4 – Youth Choirs’, Colegio de la Purísima Concepcion Chorale na tagumpay sa Folklore & Indigenous Music acappella category at Miriam College High School Glee Club na nakasungkit ng dalawang gold medal sa Youth Choirs category at ‘Sacred Music a cappella category.

Pinamunuan ito ng Interkultur, isang international choir festival and competition, na naglalayong pag-isahin ang mga grupo sa pamamagitan ng awitin sa isang patas na kompetisyon.

Samantala, nagpahatid din ng pagbati ang kani-kanilang unibersidad.

“First in MMSU History! We are very proud of you!” post ng Mariano Marcos State University.

Sobrang proud din ang Miriam College sa kanilang kinatawan at ani nito, “Our girls exhibited not just talent for music but also discipline, passion, and resilience. This is the first competition they joined after the pandemic. We are proud of you ladies!” (Moises Caleon)