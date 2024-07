Evan Nelle umiyak matapos ma-draft

DALAWANG beses nang pinapaiyak ni coach Bonnie Tan si Evan Nelle sa basketball.

Una nang talunin ng Letran na hawak ni Tan ang San Beda kung saan naglalaro pa noon si Nelle sa NCAA 95 championship.

Pangalawa noong Linggo nang tawagin ng NorthPort at ni Tan ang pangalan ni Nelle bilang 14th pick overall sa 2024 PBA Draft sa Glorietta Activity Center.

“Very ironic, kasi my last game in the NCAA he made me cry, and now he made me cry again because he drafted me,” pambubuko ng 26-year-old guard. “It’s a big honor. Thank you for the trust, coach Bonnie and the coaching staff. I hope I can repay you guys.”

Pagkatapos sa Mendiola, lumipat sa Taft ang 5-foot-11 guard at naging champion sa De La Salle.

Sa mock drafts, dahil sa kanyang championship pedigree at sa mainam na laro sa college ay marami ang naglagay sa pangalan ni Nelle sa first round. Dumaan ang 12 picks sa round 1, hindi siya natawag.

Sa second pick sa round 2, pinatayo at pinaakyat siya sa stage ng Batang Pier.

“I don’t mind if it’s first round, second round, third round,” pakli ni Nelle, bago ang Draft ay pumunta ng US para mag-training sa ilalim ni PBA great Jimmy Alapag.

“Basta may isang team na nagtitiwala sa akin, that’s the only thing I look at. Kasi iba-iba ang kailangan ng teams, you just have to respect the other teams.” (Vladi Eduarte)