ISANG ‘what if’ na naman ang masasagot!

Paano nga ba kung pati ang mga aso ay may buhok rin gaya sa tao? ‘Yan ang sinagot ng TikTok video na ito na pinost ng user na si Stella Bossi (@stellabossi) sa kanyang account. Mapapanood sa uploaded video ang isang aso na nakasuot ng wig ng tao at naka-full bangs pa! “Current mood,” aniya sa caption. Bukod dito, mas naging cute pa ang dating ng video dahil sinabayan pa ito ng pagtugtog ng kantang Without You ni Mariah Carey. Mapapansin naman na tulala ang doggie na parang iniisip nito na “ano ba ang kakaiba sa akin at big deal sa mga human na ito?” Nakapag-rekord na ang video ng halos 8.4 milyong view at daan-daan libong komento mula sa mga dabarkads.

Para kay @seemarcelochua, “Talagang may kamukha siya hindi ko lang maalala.” “It’s the Girl from Nowhere,” banat ni @_sinixy_. Biro naman ng user na si @aespinoza020, “I have a neighbor that looks like that.” “Hahaha isang aso naman ang napagtripan ng amo,” dagdag pa ng isang user. “Noon pa man, uso na rin talaga ang pagsusuot ng wig sa mga alagang aso na trip ng mga fur parent”. Ikaw, gusto mo rin ba ng wig na short hair at bang sa aso mo? (Moises Caleon)