Hinatulan ng korte ng Tagum, Davao del Norte sina ACT Teachers party-list Representative France Castro at da­ting Bayan Muna party-list representative Satur Ocampo ng pagkakulong hanggang anim na taon dahil nilagay umano nila sa peligro ang mga menor de edad noong November 2018.

Sa 25-pahinang desisyon ng Tagum Regional Trial Court Branch 2, sina Castro, Ocampo at 11 pang iba ay hinatulang guilty sa paglabag sa Section 10(a) ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sinentensiyahan na makulong ng mula apat na taon hanggang anim na taon.

Pinagbabayad din sila ng P10,000 bilang civil indemnity at P10,000 bilang moral damages sa bawat menor de edad.

Inalmahan naman nina Castro at Ocampo ang desisyon ng Davao del Norte RTC.

“The decision of the Davao del Norte Regional Trial Court Branch 2 wrongfully convicting us, the admi­nistrator and teachers of the Salugpungan Ta ‘Tanu Igkanogon Community Learning Center, and two from the Alliance of Concerned Teachers is unacceptable and unjust,” anila sa isang joint statement.

“This wrongful conviction speaks of the continuing persecution of those who are helping and advo-cating for the rights of Lumad children and the persistent attacks on Lumad schools and communities,” sabi pa ng mga ito.

Iginiit ng dalawa na ang mga indibidwal na siyang responsable sa pang­ha-harass at pagpapasara ng mga Lumad school ay hindi man lamang naimbestigahan.

“This is a clear miscarriage of justice, and we will strongly question this decision in all venues possible,” sabi ng dalawa. (Billy Begas/Eralyn Prado)