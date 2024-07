PATAY ang isang babaeng negosyante at ang driver nito matapos silang ratratin ng hindi pa nakikilalang mga salarin habang lulan ng van sa bayan ng Gattaran, Cagayan noong Sabado.

Kinilala ng Gattaran police ang mga biktima na sina Zenaida Peneyra, 68-anyos, residente sa Centro 4, at driver nito na si Juanito Dela Cruz 63-anyos, ng Barangay Punta, kapwa sa Aparri. Ayon sa report ng pulisya, nadiskubre ng mga tauhan ng Marine Batallion Landing Team na nakabase sa Sitio Burubur, Magapit, Lal-lo, Cagayan ang insidente bandang ala-una nang hapon nang madaanan­ nila ang pulang Toyota Innova na nakabukas at umaandar sa gilid ng kalsada sa Sitio Padungsul, Barangay Basao ng nasabing bayan. Wala nang buhay si Dela Cruz na nakalungay­ngay sa driver’s seat habang natagpuan ang bangkay ni Peneyra na may tama ng bala sa ulo sa labas ng sasakyan may 50 metro ang layo rito. Lumitaw sa imbestigasyon na nakatakbo pa si Peneyra palabas sa sasakyan at nang maabutan ng gunman ay saka ito binaril sa ulo. Planado aniya ang krimen dahil bukod sa ilang at walang nakatira sa lugar, wala ring signal kaya malabo ang posibilidad na makahingi ng

tulong ang mga biktima. Narekober sa lugar ang mga basyo ng ginamit na caliber 45 at cartridge case ng shotgun. Nawawala rin ang mga personal na gamit ng mga biktima kabilang ang cellphone ng mga ito. Bukod sa pagnanakaw, sinisilip din na motibo sa krimen ang trabaho ni Peneyra na may kinalaman sa buy and sell ng lupa at pagbebenta ng alahas. (Ronilo Dagos)