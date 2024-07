UMAPELA si US President Joe Biden sa kanyang mga kababayan na kumalma lang at pahupain ang init ng politika kasunod ng tangkang asasinasyon kay dating US President Donald Trump na kanyang karibal sa 2024 US presidential election.

Muling iginiit ni Biden na hindi dapat humantong sa patayan ang eleksiyon dahil walang puwang ang karahasan sa Amerika. Kasabay nito’y nagpaabot din ng pakikiramay si Biden sa mga nadamay at nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan ay gumugulong na ang imbestigasyon sa motibo ng shooter na si Thomas­ Matthew Crooks.Samantala, sinabi ni Trump na dahil sa tangka sa kanyang buhay, magiging sentro na ng kanyang mga talumpati sa mga kampanya ang diwa ng pagkakaisa.Sa halip na batikusin ang liderato ni Biden, gagamitin niya aniyang pagkakataon ang nangyari sa kanya para pagkaisahin ang kanilang bansa.