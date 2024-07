Best Center clinic lalarga sa Ateneo, Inspire Sports

MAGBUBUKAS na ang BEST Center (Basketball Efficiency and Scientific Training Center) award-winning basketball at volleyball clinics sa Ateneo College covered courts sa Hulyo 20.

Magtatapos ang Saturdays-only sessions sa Agosto 31.

Didribol ang mg basketball session simula alas-8:30 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali para sa mga estudyante sa Level 1, 2, 3 at Preparatory (5-8 years old), habang ang afternoon session ay mula ala-una hanggang alas-4:30 ng hapon sa mga mag-aaral na Level 1, 2 at 4.

Papalo din ang volleyball session sa alas-8:30 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali sa Level 1, 2, 3 at adult class, samantalang 1-4:30pm ang mga session para sa Mastery Level.

Gagawin naman sa Inspire Sports Academy sa Calamba City sa Laguna ang Sundays-only classes mula Agosto 4 hanggang Setyembre 8.

Sa umaga lalarga (8:30am-12 noon) ang Preparatory Level (5-8 years old) at Level 1 (9-11 years old), habang 1-4 pm ang mga sesyon Level 1 (12 years old and above), 2 at 3.

Para sa mga interesado, makipag-ugnayan sa bestcenter.inquiry@gmail.com o tumawag sa 837-19724 at 341-16260 para maka-enroll sa mga clinic na inisponsoran ng Milo sa pakikipagtulungan ng Chris Sports at Sklz.