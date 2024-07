Bawas-dagdag ng sasakyan sa kalsada?

Ang medium-term target ng Department of Transportation ay makapagtayo ng 2,400 kilometro ng bikelanes pagdating ng taon 2028. Bahagi ito ng programa na palawakin ang paggamit ng active transport, lalo na ang bisikleta, bilang isa sa solusyon sa trapiko.

Isa rito ang ikinakasa ng MMDA na ilatag pagdating ng 2028 – ang Metro Manila Bike Expressway. Isang network ng mga bikelanes sa palibot ng metro na pinaglalaanan ng P10 bilyon na budget.

Kung sabagay, P3.5 bilyon araw-araw ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa masikip na trapiko – umaabot ng P1.27 trilyon kada taon. Kaya tatlong araw lang na trapiko ang katumbas ng P10 bilyon sa gagamitin sa bike expressway.

Tama ang direksyon ng MMDA na mag-isip ng posibleng solusyon sa trapiko. Perfect ang Metro Manila Bike Expressway. Imagine ninyo, ang dedicated na bikelane network na ligtas na magagamit ng mga siklista, papunta/pauwi mula sa trabaho o kaya ay patungo sa mga istasyon ng bus at train.

Di ba sa 2029, inaasahan nang tumatakbo ang Metro Manila Subway at ang North-South Commuter Railway ng PNR? Kung konektadoang bike expressway sa istasyon ng MMSP at NSCR, mai-enganyo tayong iwan sa bahay ang kotse, at pumasok na lang gamit ang train, bus at bisikleta.

Marami ng siyudad sa Europa, tulad ng Copenhagen at Amsterdam, ang magpapatunay na malaki ang ibubunga ng investment sa bikelanes. Nawawala ang masikip na traffic, luminis ang hangin at naging malusog ang mga citizen dahil sa pagbibisikleta.

Ang DOTr naman ay nakatutok sa pagtatayo ng elevated walkways sa mga siksikang bahagi ng EDSA, para sa pedestrian, pero puede rin sa bisikleta at light mobility vehicles.

Ito ang EDSA Greenways Project, ang pinakamalaking investment ng gobyerno para sa mga pedestrians. Gagastusan ito ng $140 million mula sa Asian Development Bank at target na tapusin sa 2027.

Ginagawa na ang paunang bahagi sa paligid ng istasyon ng MRT3 sa Balintawak, Cubao, Guadalupe at Taft Ave. Konektado ito sa mga sakayan/babaan ng bus, jeepney atbp. Bukod sa pagsakay sa public transport, hinihikyat ng proyekto ang mga mamamayan na maglakad gamit ang maayos na walkways.

Bahagi ito ng overall plan na bawasan ang paggamit ng pribadong sasakyan, dalasan ang pagsakay sa mga mass transportation at maglakad kung malapit lang ang pupuntahan.

Magkakaroon ito ng elevator para sa lahat lalo na ang mga PWD, mga seniors, mga buntis at sinumang ayaw gumamit ng hagdanan.

Pero patuloy naman ang pagdami ng pribadong sasakyan.

Sa datos mula sa ASEAN Automotive Federation (AAF), ang benta ng sasakyan sa Pilipinas sa unang 5 buwan ng 2024 ay naitalang 187,191 katumbas ng 12.7% na paglago mula sa nakaraang taon. Sa benta ng motorsiklo, nakapagtala ng 685, 314 motorsiklo sa Enero-Mayo, lagpas lang ng kaunti sa nakaraang taon.

Ang MMDA at DOTr ay parehong naghahanap ng paraan upang mabawasan ang bilang ng mga vehikulo sa kalsada para lumuwag ang daloy ng trapiko, na sanhi ng pagkawala ng P3.5 bilyon kada araw sa ekonomiya.

Ang pribadong industriya naman ay nagdagdag ng 872,505 na kotse at motorsiklo sa 5 buwan ng 2024. Dagdag na sasakyan, dagdag na kalsada ang kailangan.

Saan tayo pupulutin niyan?