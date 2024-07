Target ng Department of Agriculture (DA) na masimulan sa Setyembre ang paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever (ASF) subalit magiging limitado lamang ito sa loob ng anim na buwan.

Sa pre-SONA report ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sinabi nitong ang go-byerno lamang ang gagamit muna sa bakuna kontra ASF upang i-monitor kung papasa ito para sa commercial use.

Aminado si Tiu Laurel na hindi agad-agad mailalarga ang pagbabakuna dahil maraming pagdadaanang proseso sa burukrasya kaya umaasa siyang maipapatupad ito hanggang September.

“DA has to bid it out no, so hopefully, you know, bureaucracy ang kalaban ko dito eh. So sana by September ay ma-roll out na iyon at ma-vaccinate na iyong growers ng ating mga backyard,” ani Tiu Laurel.

Nagbigay na aniya ng go signal ang Food and Drug Adminisration para gamitin ng gobyerno ang ba-kuna sa mga baboy.

Ang bakuna ayon sa kalihim ay manggagaling sa Vietnam at umaasa siyang magiging mabisa ito upang malutas na ang problema sa ASF.

Batay sa record ng DA noong Marso, umakyat sa 100 percent ang mortality rate ng mga alagang baboy sa bansa dahil sa ASF. (Aileen Taliping)