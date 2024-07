ISA nang ganap na bagyo ang binabantayan­ na low pressure area sa labas ng teritoryo ng bansa.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) huling namataan ang nasabing tropical depression may 1,100 kilometro ang layo sa kanluran ng Central Luzon taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometro kada oras at pabugsong hanggang 55 kilometro kada oras. Ayon kay weather specialist Obet Badrina, hindi naman ito makakaapekto sa bansa dahil mas malapit ito sa Vietnam. Bagama’t walang direktang epekto, hihilahin naman nito ang southwest monsoon o habagat na patuloy na iiral sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao, Western Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Pinag-iingat ang mga residente sa nasabing mga lugar dahil sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan.Binabantayan din ng Pagasa ang kumpol ng mga ulap sa silangang bahagi ng Mindanao dahil maaari rin itong mabuo at maging bagyo sa loob ng susunod na mga araw. (Vincent Pagaduan)